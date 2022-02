Striscia, Ezio Greggio e Silvia Toffanin salutano: ecco chi saranno i nuovi conduttori

Silvia Toffanin ed Ezio Greggio salutano “Striscia la notizia”. La coppia lascerà il posto dietro al bancone del TG satirico di Antonio Ricci lunedì 28 febbraio, permettendo il ritorno alla conduzione di Gerry Scotti e Francesca Manzini.

Ana Mena a "Verissimo": «La musica il mio sogno. A 8 anni in tv a 13 sul set con Almodovar»

APPROFONDIMENTI RIVELAZIONE Emma Marrone a Verissimo stupisce tutti: «Ho comprato casa in... IENA IN AMORE Belen, a Verissimo rivelazione sulla sua vita da mamma single:... L'ATTRICE Irene Ferri in lacrime a “Verissimo”: «Mio padre,...

Ezio Greggio e Silvia Toffanin (Foto: Ansa)

Striscia, arrivano Gerry Scotti e Francesca Manzini

Da lunedì 28 febbraio torna al timone di Striscia la notizia Gerry Scotti affiancato da Francesca Manzini. I due, che prendono il posto di Ezio Greggio e Silvia Toffanin, rimarranno alla guida del Tg satirico di Antonio Ricci fino al 26 marzo.

Gerry Scotti e Francesca Manzini (Foto: Ansa)

Striscia, i "numeri" di Gerry Scotti e Francesca Manzini

Gerry Scotti, con 380 puntate all’attivo, inaugura la dodicesima edizione a Striscia e la terza al fianco della collega: «Per me tornare qui – ha spiegato - è come tornare a casa, e tornare a Striscia con la Manzini è come tornare a casa e trovarla tutta sottosopra! Allora, o ci sono stati i ladri o c'è stata la Manzini! Per fortuna c'è stata la Manzini… Quindi sopporterò questa ventata di entusiasmo e anche di fisicità e di divertimento, e insieme ci godremo un bel mese dietro al mitico bancone di Striscia».

Francesca Manzini, che ha iniziato nel Tg di Ricci come sosia di Mara Venier in uno dei deepfake del programma, è al terzo anno consecutivo in conduzione: «Quest'anno nella "mia" Striscia sarò la voce della leggerezza, ma sempre con qualche chilo in più di simpatia! Non vedo l'ora di riabbracciare il mio Gerry e per ultimo (ma sempre primo) ringraziare Antonio Ricci per l'opportunità»