Striscia la notizia: Tapiro d'oro a Irene Pivetti che risponde alle accuse di Lele Mora ​«fantasia pura». Questa sera, su Canale 5 Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Irene Pivetti, indagata per la presunta truffa di mascherine importate dalla Cina senza certificazione.

Irene Pivetti è finita nell’occhio del ciclone non solo per lo scandalo sulle mascheri, ma per alcune intercettazioni telefoniche con Lele Mora in cui avrebbe proposto all’ex agente dei vip di spartirsi gli 80 mila euro di un assegno destinato a un’opera pia.

La Pivetti, intercettata a Milano da Valerio Staffelli, prova a smentire che la sua società collaborasse con persone legate alla banda della Magliana, come affermato da Lele Mora a Live – Non è la d’Urso, e sulle vicende che vedrebbero coinvolta la sua società, l’ex presidente della Camera parla di «fantasia pura».

Ultimo aggiornamento: 18:35

