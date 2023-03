“The Chosen” arriva in Italia e gli attori sbarcano in Senato

«La presentazione di “The Chosen” in Italia è un evento straordinario. Una serie finanziata da tantissimi donatori che ci presenta il prescelto, il Cristo, attraverso una visione accurata della vita di quei tempi, strettamente fedele ai vangeli e con una grande attinenza alla realtà politica e culturale di quell'epoca. Vediamo questo Gesù come un uomo semplice che porta il suo straordinario messaggio. Questo rende straordinaria la sua umanità e la sua divinità»: così il senatore Lucio Malan (FdI) alla presentazione, in Senato, della serie tv The Chosen che, ieri al Marconi di Roma e questa mattina al Senato, ha visto per la prima volta arrivare in Italia i suoi protagonisti, dal responsabile della serie per l’Italia Giovanni Zappalà agli attori, in una conferenza stampa moderata dal giornalista napoletano Alessandro Iovino.

Ispirata alla vita e alle opere di Gesù, presente su Netflix, da qualche mese anche in italiano, e sulla propria App Gratuita (la terza nel settore dell'intrattenimento piu' scaricata in assoluto), The chosen, giunta alla sua terza stagione (ne conta sette) è oggi tra le serie Tv piu' viste nel mondo. Prodotta interamente con il sostegno dei suoi fan attraverso una grande attività di crowdfunding (raccolti oltre 10 milioni di dollari solo per produrre la prima stagione), è stata tradotta in 62 lingue.

La serie è stata presentata in un clima di grande emozione ed ha visto, nella Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama a Roma, la presenza oltre che del senatore Lucio Malan, il responsabile dell'espansione internazionale della serie, Kyle Young, e i tre attori protagonisti della serie: Lara Silvia (Eden nella serie), Giavani Cairo (Taddeo nella serie) e Jordan Ross (Giacomo il minore nella serie).

«E' stato un evento emozionante che ci rende particolarmente orgogliosi - ha affermato Giovanni Zappalà a margine dell’iniziativa - l'Italia ha infatti un legame davvero particolare con la figura e la parola di Gesù. E la straordinaria platea dei nostri fan e sostenitori italiani ne dà piena testimonianza».

«A duemila anni dalla sua straordinaria vicenda Gesù continua a parlarci e ad ispirare la nostra vita. La forza di The Chosen - ha affermato il giornalista Alessandro Iovino - sta anche e soprattutto nella scelta di farcelo conoscere attraverso gli occhi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, nella sua umanità e nel suo essere divino».