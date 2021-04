The Voice Senior verso la conferma: Antonella Clerici ancora in conduzione

Era stato uno dei programmi rivelazioni dello scorso autunno. Ecco perché The Voice Senior va verso la conferma anche per la seconda stagione dopo gli ottimi risultati di ascolti della prima. Non si cambia neanche la guida al timone: ci sarà ancora Antonella Clerici. Possibile anche un "prolungamento" rispetto alla prima edizione: dalle cinque puntate, si potrebbe passare a sette.

The Voice Senior è andato in onda dal 27 novembre al 20 dicembre 2020, ottenendo uno share medio del 19% e circa 4 milioni di spettatori a ogni puntata. Una scommessa vinta dalla Rai che ha continuato a puntare sul programma che fino al 2019 nella versione "The Voice of Italy" era andato in onda su Rai Due. Poi lo spostamento su Rai Uno e la guida alla Clerici hanno fatto il resto.