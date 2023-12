Grande Fratello napoletano: nel cast 12 tiktoker da Rita De Crescenzo a Laura la Divina e Mucella

E’ una sfida a colpi di follower quella che partirà a marzo, sul web napoletano: 12 Tiktoker partenopei per otto milioni di follower, cento ore di live, per tre settimane.

«La casa dei figli di mouse» è il nuovo format dedicato al mondo dei social, che partirà a metà marzo con la produzione Max Adv, di Massimiliano Triassi. Il gruppo di concorrenti dovrà trascorrere cinque ore al giorno, per tre settimane, all'interno di una casa completamente isolata dal mondo esterno.

Il focus principale è incentrato sulla convivenza in casa dei personaggi. I partecipanti previsti sono 12 che quotidianamente, dal lunedì al venerdì alle 20, per tre settimane si riuniranno in casa dividendosi i compiti di gestione, pulizia, riordino, cucina. Vivranno insieme fino alle 3 del mattino del giorno seguente, ovviamente senza cellulari. Saranno le live de «La casa dei figli di Mouse» a trasmettere le immagini sui profili dei 12 tiktoker, secondo un esperimento mai provato prima.

Il tutto sarà arricchito dai vari imprevisti e dalle serate a tema organizzate: pigiama party, Karaoke, balli di gruppo.

All’interno della casa, tra i personaggi sono anche previsti: il confessore, lo psicologo, la sessuologa e tante altre figure particolari per arricchire il programma.

Resi noti i nomi dei primi «inquilini», tiktoker da oltre 8 milioni di follower: Rita De Crescenzo, Laura la Divina, Loredana Fiorentino, Mucella, Francesca Squillace. Nei prossimi mesi si darà notizia degli altri partecipanti. Ad Enzo Bambolina il compito, all'interno della casa, di introdurre le varie tematiche della giornata e fare da «confessore» ai singoli partecipanti.

«Quello che stiamo lanciando - afferma Massimiliano Triassi - è un esperimento che mette al centro il web. Un nuovo prodotto che punta tutto sui live social, considerando l'altissima partecipazione su Tik Tok di fan che seguono quotidianamente le vicende dei nostri protagonisti».