Domenica 8 Settembre 2019, 14:34 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2019 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è pronto per tornare su Canale 5, e insieme al programma ditornerà in tv anche. Le registrazioni dello show sono già cominciate e iniziano a trapelare le prime indiscrezioni su quanto vedremo nelle prossime puntate a partire dal 16 settembre.ha messo qualche chilo, e così - quanto pare - in studio sarebbe spuntata una bilancia.ha deciso di aiutare l'amica facendole incontrare un nutrizionista. Al momento, e ha deciso di volerne perdere 20 entro Natale. Una sfida non semplice, ma che potrebbe rivelarsi un'ottima idea per l'opinionista.