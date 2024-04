Maria De Filippi, il look cheap and chic ad Amici: il tailleur rosso fuoco conquista il pubblico (anche per il prezzo basso)

Maria De Filippi ha sorpreso i fan durante la quinta puntata del serale di Amici. La conduttrice ha sempre un occhio di riguardo sui look da indossare durante i suoi show, prediligendo marchi famosi come Alexander McQueen e Victoria Beckham, ma nell'ultima puntata ha virato su un altro brand per il tailleur rosso fuoco che risaltava il suo bob biondo.

Il look di Maria De Filippi

Elegante, ma graffiante. Maria De Filippi ha dato il via alla nuova puntata di Amici con un look decisamente determinato e deciso: un tailleur rosso. Il blazer che segue la line aaderente al corpo e il pantalone che presentano una caduta ampia con tasche laterali e pieghe sul davanti appartengono al brand low cost di Zara.

Il costo del completo si aggira intorno ai 120 euro (70 euro per la giacca e 50 euro per il pantalone).

La nuova linea low cost ha colpito il pubblico che ha apprezzato la scelta di avvicinarsi a un target più popolare, sempre mantenendo l'eleganza che la contraddistingue.