U&D, Marco Firpo e i sentimenti per Gemma Galgani: «L’incontro ha condizionato la mia vita»

L’ex cavaliere di “Uomini e donne” Marco Firpo torna a parlare di Gemma Galgani, sua ex fiamma durante il dating show di Maria De Filippi. Marco Firpo ha confessato di provare ancora dei sentimenti per la storica dama del trono over: «L’incontro ha condizionato un po’ la mia vita».

Marco Firpo e Gemma Galgani (Instagram)

L’ex cavaliere di “Uomini e donne” Marco Firpo torna a parlare dell’ex fiamma, conosciuta sotto i riflettori del dating show condotto da Maria De Filippi, Gemma Galgani. Marco, che ha superato recenti problemi di salute, ha spiegato i sentimenti che lo legano alla dama: «Frequentare qualcuno giusto per non rimanere solo per me sarebbe infelicità – ha spiegato in un’intervista al sito “Piùdonna” - Di Gemma invece mi manca tutto ciò che eravamo. E’ un’anima libera. Quando la incontri e la riconosci, perché provi subito un senso di benessere quando le stai vicino, e questo è stato uno stimolo importante. Lei mi fa star bene, mi placa l’ansia. Lei ha uno sguardo particolare, quando mi guardava era incredibile».

Gemma Galgani (Instagram)

Marco sembra proprio non aver dimentica l’acerrima nemica di Tina Cipollari: «La ricordo davanti a me, con le gambe lunghe e affusolate. Ha il viso con dei tratti spagnoli, ma anche molto nobili come una parigina. Ha un fascino che non ha eguali. Non parliamo poi della dizione. Mi sembrava di conoscerla da sempre. Questo incontro ha condizionato un po’ la mia vita. Faceva delle carezze alla mia autostima lasciando spazio però all’imprevisto, perché con lei non sapevi mai cosa potesse accadere».