Uomini e donne, il confronto fra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio: «L’ho querelato, mi sono sentita umiliata»

«L’ho querelato. Mi sono sentita veramente umiliata», Nicole Mazzocato racconta la fine della sua relazione con Fabio Collaricchio, nata nel 2015 sotto i riflettori di “Uomini e donne”, programma condotto da Maria De Filippi.





I due si sono lasciati, poi lui ha preso parte all'Isola dei Famosi versione spagnola e si è lasciato andar a giudizi poco carini su di lei: “Nessun tradimento da parte mia – ha spiegato a “Rivelo”, ospite di Lorella Boccia - Ci siamo trascinati in un rapporto non sereno. Eravamo diventati completamente apatici, tristi… Ci siamo parlati ed è venuto fuori che semplicemente entrambi non eravamo più innamorati. Ho querelato Fabio per le dichiarazioni che ha rilasciato… Un uomo non dovrebbe mai parlare così di una donna neanche al bar con gli amici… Mi sono sentita veramente umiliata”.

Dopo di lei in trasmissione è arrivato proprio Fabio che si è scusato: «Intendevo dire che era una ragazza fredda… Il nostro rapporto un inferno? Le chiedo scusa per averlo detto, è veramente brutto».

Ultimo aggiornamento: 14:09

