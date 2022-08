Uomini e donne, Fabio Colloricchio è diventato padre. Il tenero annuncio su Instagram

Fabio Colloricchio è diventato papà. L'ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne ha annunciato ai fan la lieta notizia, pubblicando su Instagram alcuni scatti del parto e mostrando la piccola Gala, nata dall'amore con Violeta Mangrinyan, a cui è legato dal 2019. «31/7/22/ Gala Colloricchio Mangrinan» hanno scritto i neo genitori a corredo delle foto pubblicate. Come ha raccontato la neo mamma nelle sue storie Instagram, sono andati in ospedale domenica e durante il parto c'è stata una piccola complicazione che però, fortunatamente, si è risolta in breve tempo con alcune medicine. «Grazie per farci provare l'amore più grande che sentiremo mai» ha aggiunto nella didascalia.

APPROFONDIMENTI PAROLE AL MIELE Belen, Sangiovanni e la dedica speciale che commuove: «Sei una... GENDER FLUID Arisa nuda sui social, annuncio a sorpresa: «Sono sia donna che... SPECIALITà Aurora Ramazzotti, papà Eros e il messaggio ironico sul...

L'annuncio della gravidanza era arrivato, via social, lo scorso febbraio, ma non era stato comunicato nè il sesso nè il nome del nascituro. Fabio Colloricchio ha conosciuto Violeta Mangriñan nel 2019, quando entrambi hanno partecipato a Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. Durante il reality i due si sono innamorati e non si sono più lasciati, tanto che l'ex tronista si è trasferito dall'Italia alla Spagna per starle accanto. Poi, l'annuncio della gravidanza con una serie di foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram.

Prima di conoscere la donna che sarebbe diventata la madre di sua figlia, Fabio ha partecipato a Uomini e Donne, prima come corteggiatore di Teresa Cilia e poi come tronista, scegliendo Nicole Mazzoccato. Ma la lunga storia d'amore è finita dopo diversi anni e i due, oggi, non hanno più alcun rapporto.