Gemma Galgani di Uomini e Donne, appello per le feste: «Vorrei condividere tutto questo con qualcuno»

E’ arrivato il Natale anche per Gemma Galgani, ormai da anni dama del trono over di "Uomini e donne”, dating show condotto da Maria De Filippi su Mediaset, e lei vorrebbe trascorrerlo insieme al suo amato, anche se in trasmissione ha qualche difficoltà a trovare l’uomo della sua vita.

Dopo la delusione per il cavaliere Juan Luis Ciano, che sembra proprio non provare i suoi stessi sentimenti, Gemma sta trascorrendo le feste in famiglia: “Abbiamo una tradizione di famiglia – ha raccontato in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne - che ci vuole riuniti la sera della vigilia a casa di mia sorella Anna, con i suoi figli e i nipoti. Ognuno di noi contribuisce a mantenere vivi quei piccoli rituali ai quali non vogliamo rinunciare”.

La mancanza dell’amore però si fa sentire: “Quando si è innamorati, si desidera trascorrere le feste accanto alla persona amata (…) Ho sempre pensato alle feste come una possibilità di vivere insieme un po' anche il proprio passato, di raccontarsi, di condividere le sensazioni e i profumi. Vorrei condividere tutto questo con qualcuno, anche le consuetudini più banali, per me molto romantiche, come scegliere insieme gli addobbi per la casa, la ghirlanda da mettere sulla porta, i regali per i familiari e gli amici”.

Ultimo aggiornamento: 21:41

