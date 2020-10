Lucrezia Comanducci, lascia Uomini e Donne: «Sono andata completamente nel pallone»

Lucrezia Comanducci ha abbandonato lo studio di “Uomini e donne”. Lucrezia Comanducci nella trasmissione condotta da Maria De Filippi ha attirato l’attenzione del cavaliere Armando Incarnato e del tronista Gianluca De Matteis.

Nell’ultima punta ha abbandonato lo studio: “Premesso che mi faceva piacere essere corteggiata, il problema è che non mi vivevo bene la situazione – ha spiegato la “Magazine di Uomini e donne” - Vedendomi dall’esterno, mi sembrava di essere troppo chiusa, di non esprimere bene quello che pensavo. La mia famiglia e i miei amici convengono con questa impressione, si sono resi conto che non riuscivo a comunicare me stessa per come sono. Anche i ragazzi della redazione mi dicevano: “Ti conosciamo per quella che sei realmente. Perché in studio ti blocchi, ti ‘impalli’? Non c’era niente da fare, sono andata completamente nel pallone”.

Dà anche un guidizio sui corteggiatori, Gianluca (“Non ho fatto in tempo a conoscerlo bene… perché si è creata questa situazione particolare, che ha un po’ oscurato la possibilità di conoscerci meglio a due. Mi sembra una persona molto allegra, con tanta voglia di vivere, un ragazzo che prende la vita così come viene. In esterna abbiamo chiacchierato, ci siamo fatti due risate, però… poi quando si è presentato in studio, mi è sembrato un’altra persona. A volte mi è apparso un po’ presuntuoso, ma è una mia impressione”) e Armando: “È una persona che sa quello che vuole, un uomo molto sicuro di sé… ed è proprio questo che mi è piaciuto di lui. Ci siamo trovati bene da subito, nei discorsi. Per me viene spesso frainteso, non emerge quello che è lui davvero. Viene etichettato in un modo che non corrisponde a quello che è. Lati poco belli di Armando non ne trovo. Per me lui semplicemente reagisce quando trova davanti a sé una persona che lo attacca. Forse potrebbe mettersi meno in mezzo a discussioni altrui… ma non posso dire altro”.

