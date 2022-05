Uomini e donne, pioggia di critiche choc per Tina Cipollari: «Ti meriteresti un sacco di calci in cul*»

Instancabile e vulcanica, Tina Cipollari ne ha sempre per tutti i protagonisti di Uomini e donne. Dopo un periodo di pausa dal programma, l'opinionista più temuta della Tv è tornata in studio e ha subito ripreso il suo ruolo che spesso divide il pubblico tra chi la ama e chi la odia.

Nella fetta di pubblico che non la sopporta, c'è un ex volto noto di Uomini e donne, l'ex tronista e gieffina Rossella Intellicato, che sui social ha ripreso a parlare di Tina: «Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età! Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in cul*!!». Rossella, anni fa, è stata tronista accanto a Ludovica Valli, ma per lei non ci fu un lieto fine e, durante il suo percorso, ha avuto spesso delle discussioni con Tina.

A distanza di anni, sembra che l'ex tronista non sia ancora in pace con la Cipollari. Questa volta la Intellicato non ha digerito il modo in cui Tina si è comportata con Pinuccia, dama di Vigevano e protagonista delle dinamiche del Trono Over. Le due, però, battibeccano ormai da settimane e, spesso, l’anziana finisce in lacrime. Nessuna replica da parte di Tina alle parole di Rossella, almeno per ora.