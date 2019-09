Uomini e Donne, trono classico: nella prima puntata c'è già uno scandalo

Domenica 15 Settembre 2019, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2019 17:13

Lunedì 16 settembre al pomeriggio su Canale 5 (ore 14,45) parte la ventiquattresima edizione di U omini e Donne. Domani la prima puntata con i nuovi tronisti Giulio, Giulia, Sara e Alessandro. Durante le registrazioni che stanno proseguendo in questi giorni, c'è già stato uno scandalo. Maria De Filippi su tutte le furie.Domani pomeriggio alle 14,45 parte la ventiquattresima edizione di Uomini e Donne. Confermate le due tipologie di trono:Quello Classico in cui i giovani protagonisti cercano l’amore, la loro anima gemella. Sul trono:Giulia: 27 anni, vive a Roma e studia scienze politiche;Sara: 22 anni, vive a Modena e lavora come barista;Giulio: 29 anni, vive a Valenza ed è un ex giocatore di basket. Ha corteggiato Giulia Cavaglia nella scorsa edizione del programma;Alessandro: 28 anni, vive a Napoli, lavora come modello ed è insegnante di crossfit.Accanto al trono classico l’imperdibile versione Over che favorisce le relazioni d’amore o amicizia tra persone adulte dando loro l’opportunità di conoscersi in trasmissione ed eventualmente anche al di fuori dello studio.Confermata la presenza degli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.Intanto le registrazione del Trono classico proseguono nel segno di uno scandalo che ha mandato su tutte le furie Maria De Filippi.Javier Martinez, che abbiamo conosciuto come tentatore di Ilaria durante Temptation Island, è stato eliminato dal programma. Javier che è a Uomini e Donne come corteggiatore di Sara, è stato smascherato dalla redazione che ha scoperto che in realtà aveva una relazione all'esterno.