Uomini e Donne, Brando Ephrikian ha scelto Raffaella, la zia Laura (ex moglie di Gianni Morandi): «Ero preoccupata»

A Brando Ephrikian sono bastati pochi mesi per innamorarsi. Per scendere dal trono e vivere la sua storia d'amore con Raffaella Scuotto. E poco importa se lui è di Treviso e lei di Napoli. «Uomini e Donne è stato un percorso complicato, ma ne è valsa la pena, visto che ho trovato l’amore di Raffaella». Brando è felice e ospite di Verissimo non ha fatto nulla per nasconderlo. Il tronista di Maria De Filippi ha scelto la sua corteggiatrice tra Beatriz D’Orsi e appunto Raffaella. «Ci curiamo a vicenda le ferite del passato. Siamo figli di genitori separati, ma non per questo abbiamo smesso di credere nell’amore». Brando aveva dieci anni quando suo padre Gianluca si è separato dalla sua mamma mentre vivevano negli Stati Uniti. Un decisione che ancora oggi ricorda con profondo dolore.

Il suo cognome è noto nel mondo dello spettacolo.

Noto per via di Laura Efrikian, che sposò Gianni Morandi con cui interpretava i “musicarelli”. A Di Più Tv, la prozia racconta il suo rapporto con suo nipote: «Sono molto legata a Brando e in questi mesi di Uomini e Donne l'ho visto spesso».

Al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini confessa: «Quando mi ha comunicato che avrebbe partecipato al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne mi sono preoccupata per lui». E perché mai? Semplice: «Brando si è sempre mantenuto lontano dai riflettori, perché è uno sportivo nato. Così, quando mi ha detto che voleva fare questa esperienza, mi sono agitata, ma poi, vedendo quanto piacesse, sono stata contenta di questa sua decisione».

Così Laura si è detta: «“Brando è proprio un Efrikian, mantiene alto il cognome della nostra famiglia”. L’educazione che gli è stata insegnata è venuta fuori. E poi mi piaceva Raffaella, sono contenta che si siano messi insieme».

Capitolo separazione dei suoi genitori. Brando aveva dieci anni quando suo padre Gianluca si è separato dalla sua mamma mentre vivevano negli Stati Uniti. Un decisione che ancora oggi ricorda con profondo dolore. «A quel punto - racconta Laura - la mamma di Brando è rientrata in Italia e, proprio nella famiglia dell’ex marito, quindi in mio fratello e in sua moglie Silvia, ha trovato un grande supporto. E Brando ovviamente si è legato tantissimo ai nonni»

E sul suo futuro in televisione zia Laura ha le idee chiare: «Non abbiamo mai parlato dei film che facevo. Però in molti dicono che mi assomiglia e questo mi rende molto orgogliosa...».