La sexy gaffe di Ilary Blasi: «Farfallina? No, io ho la farfallona»

Sabato 14 Settembre 2019, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 18:23

Ilary Blasi a Verissimo infila una gaffe hot dietro l'altra. Ospite di Silvia Toffanin, già dall'ingresso in studio non riesce a contenere la sua carica esplosiva. Il primo ingresso, infatti, è fuori scaletta: la Blasi ruba la scena alla padrona di casa per presentare l'ospite Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici. Vestita di un abito tailleur con un profondo spacco, la moglie di francesco Totti si accomoda sullo sgabello che le è stato assegnato e tira su la gonna per non restare del tutto scoperta. La Toffanin controlla che sia tutto a posto, poi commenta: «Tanto tu non hai la farfallina», facendo riferimento all'ormai famoso tatuaggio di Belen Rodriguez. Ilary Blasi risponde prontamente: «No, io ho la farfallona». Gelo in studio, ma la Toffanin insiste a rimarcare il doppio senso: «L'avete capita la battuta?».L'intervista prosegue parlando della scelta di Francesco Totti di lasciare la Roma anche come dirigente.commenta: «Gliel'appoggio», intendendo che condivide in pieno le scelte del marito. Ma la Toffanin vede del marcio anche qui...