Giovedì 31 Maggio 2018, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 16:06

Il legame all'interno del Grande Fratello tra Veronica e Lucia è sempre più forte. Da quando poi è uscito Filippo, le due trascorrono molto tempo insieme, parlando delle loro vite fuori e di quello che hanno imparato stando nella casa.Si parla di amore, di quando si tornerà alla vita reale e del sentirsi bene, a casa, con alcune persone: «Anche se non sei a casa, come qui e sei perennemente su un set - dice Lucia - se riesci ad uscire dal set, ci sono persone che ti fanno sentire bene, come a casa». «Tu sei casa per me», risponde commossa la figlia di Bobby Solo. Un'emozione che esplode in un lungo abbraccio e un bacio a fior di labbra.