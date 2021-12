X Factor 2021: i Maneskin super ospiti della finale insieme ai Coldplay. L'annuncio ufficiale è arrivato dal conduttore, Ludovico Tersigni, durante la semifinale di giovedì sera che abbracciando una chitarra ha intonato le prime note di "Zitti e Buoni".

Là dove tutto è cominciato: i Maneskin tornano a casa e giovedì 9 dicembre torneranno sul palco per la finale di X Factor 2021 in qualità di super ospiti oscurando quasi la partecipazione dei Coldplay. Era il 2017 quando contro ogni pronostico la band romana perde contro Lorenzo Licitra arrivando secondi.

APPROFONDIMENTI LOS ANGELES Maneskin, Victoria assente ai Grammy: solo in tre sul palco.... IL CASO Maneskin, spaghetti e vino ai Music Awards. Esplode la polemica:... ROCK Maneskin in smoking e papillon agli American Music Awards: Damiano...

Quattro anni dopo Damiano, Victoria, Ethan e Thomas tornano su quel palco dopo aver vinto l'impossibile: da Sanremo in poi il loro percorso è stato cstellato di premi e riconoscimenti, non ultimo quello di Spotify che li ha incoronati gli artisti italiani più ascoltati al mondo con oltre 2 miliardi di stream e la posizione 58 della classifica globale (il brano "Beggin'" è in top ten, risultando la canzone italiana più ascoltata di sempre sulla piattaforma)