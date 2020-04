X Factor: Skin e i cantanti dei precasting cantano “Bella Ciao”

Ultimo aggiornamento: 14:14

Anche X Factor celebra il 25 aprile, Festa della Liberazione, con un omaggio speciale. L'ex giudice e leader degli Skunk Anansie si è unita alle voci di alcuni dei talenti della community di #XF2020 che stanno effettuando i casting, in questo eriodo di emergenza, online.X Factor ha fatto incontrare l’energia di Skin, ex giudice del talent di Sky prodotto da Fremantle, con alcuni dei partecipanti ai precasting di X Factor 2020 in una intensa versione di “Bella ciao”. La rock star inglese, che spesso propone anche nei suoi live questo brano, ha voluto unirsi alle voci di alcuni dei talenti della community di #XF2020 che, in migliaia, nonostante l’emergenza globale, stanno inviando i loro video per partecipare alla prima fase delle selezioni. Il loro modo per dire #noicisiamo, e poi ribadirlo con un significato ancor più forte - anche in questo giorno di festa nazionale - insieme a Skin. Le selezioni per #XF2020 restano ancora aperte: xfactor.sky.it/casting.