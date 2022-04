«Grazie Napoli, grazie ragazzi». Pass staccato. Operazione riuscita. L’amuleto PalaVesuvio funziona a dovere, perchè blinda l’accesso agli Europei di Tbilisi, dal 9 al 17 luglio in Georgia. Salta sul parquet e balla una tarantella l’Italvolley under 18. Si abbracciano gli azzurri (che giocano in divisa bianca) e infiammano l’impianto di Ponticelli, fortino inespugnabile e una vera bolgia infernale con un tifo incandescente. Finisce 3-2 con la Francia al quinto set (26-24, 21-25, 25-23, 22-25, 15-10).

Show del sabato sera. Palestra C con l’abito della festa, alla presenza del presidente Fipav, Giuseppe Manfredi, e di Guido Pasciari, presidente Fipav Campania, di Enzo Santomassimo, guida del comitato della Basilicata e del console francese Laurent Burin des Roziers. Travolgente con la Croazia (3-0), spettacolare con i transalpini. La giovane Italia di Michele Zanin regala una due giorni fantastica, trionfale, da incorniciare. Pubblico scatenato e in visibilio.

Si studiano e si marcano strette le due formazioni in avvio di gara. Domina grande equilibrio (3-3, 5-5, 8-8, 9-9). Rispondono colpo sul colpo. Mette la freccia e il turbo l’Italia, che si porta sul 19-15. Rimontano però gli ospiti fino al 23 pari. Decisiva la reazione italica. Parte subito forte la compagine d’Oltralpe, che costringe Giacomo Russo e compagni ad inseguire nel secondo periodo. Prova a ricucire lo strappo la compagine di casa (20-24) ma gli ospiti pareggiano i conti. Combattuto ed emblematico il terzo set. Determinazione, grinta e coraggio consentono a capitan Lorenzo Magliano e soci di passare sul 2-1. Si riscattano i blues e riprendono il comando delle operazioni. Il match si decide al tie-break. Dopo il 4-4, gli azzurri costruiscono con pazienza il vantaggio, sorretti dal pubblico amico (9-7, 13-8, 14-9, infine 15-10). Daniele Carpita fa esplodere definitivamente il PalaVesuvio, ebbro di felicità.

«Ringrazio i ragazzi che negli ultimi mesi hanno sacrificato scuola, famiglia e divertimento per arrivare a questo momento», commenta fiero Zanin. L'Italia potrà difendere così il titolo ai prossimi Europei. «Grazie al pubblico di Napoli per averci sostenuto: quando si gioca in casa è sempre una responsabilità, perchè bisogna rispondere regalando una gioia. E la gioia è sempre una vittoria», ribadisce soddisfatto il tecnico azzurro. Tecnica e cuore. «Un set l'ha vinto il pubblico, che ci ha spinti verso un grande obiettivo», argomenta capitan Magliano. «Abbiamo reagito alle difficoltà della partita con carattere e calma. Adesso si va all'Europeo», conclude. Pass ampiamente meritato. La notte è lunga per festeggiare.