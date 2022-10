«Un altro campionato che inizia». Capitan Alessandro Quarto e compagni sono pronti. Insieme, come sempre, alla meta. Dopo il turno di riposo, scaldano i motori i giocatori dell’Amatori Napoli Rugby: i verdeblu iniziano domani pomeriggio (ore 15.30) la stagione 2022-2023 allo Stadio del Rugby di Corviale contro Arvalia Villa Pamphili, ripescata nel girone 3 per la rinuncia dell’Amatori Catania.

«Quando una realtà storica come l'Amatori Catania Rugby, si ritira dal campionato di serie A, non può che essere una giornata triste. Il ritiro della squadra etnea, a cui vanno i nostri in bocca a lupo per una pronta ripartenza, rappresenta una grossa perdita non solo per il Sud ma per tutto il movimento ovale italiano».

Raggruppamento composto da 10 squadre con Livorno, Lazio, Pesaro, Primavera Rugby, Cavalieri Union Prato Sesto, Civitavecchia Centumcellae, Unione Capitolina e Perugia. «Siamo carichi, abbiamo ritrovato entusiasmo per il terzo anno consecutivo in A», osserva il leader napoletano, che scommette sul nuovo corso. «Vogliamo riscattarci da un torneo in ombra lo scorso anno».

Cambio generazionale, rivoluzionato il settore tecnico. «Siamo entusiasti di poter riprendere a giocare dopo due anni di incertezze. Abbiamo lavorato bene nel precampionato, compattando il gruppo e riaccendendo l’entusiasmo», dichiara convinto il presidente Diego D’Orazio. «Si respira un clima di fiducia e ottimismo», avverte il numero uno dell’ANR. «Sono davvero buone le sensazioni della vigilia. Siamo una squadra rinforzata, pronta a dire la nostra in campionato», asserisce D’Orazio. «Francesco Galgani sta lavorando bene. E’ arrivato il nuovo tecnico argentino Nicolas De Gregori, ex Benetton Treviso, che dispone di buone referenze», conclude D’Orazio (nelle foto di Luigi Petrucci).

Il debutto interno al Villaggio del Rugby, nell’ex base Nato di Bagnoli, domenica 16 ottobre (ore 15.30) contro Prato. Intanto Luciano Dublino è stato convocato con il Rugby Italian Classic XV. C'è anche un po' di Amatori Napoli Rugby nella squadra che rappresenterà gli azzurri alle Bermuda. Marcello Cuttitta e il coach Ramiro Cassino potranno disporre dell’atleta partenopeo nel prestigioso evento internazionale.