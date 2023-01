Australian Open, sarà Djokovic-Tsitsipas in finale: in palio il titolo di numero uno al mondo

La finale degli Australian Open 2023 sarà tra Tsitsipas e Djokovic. È stato il greco il primo a conquistare l'atto conclusivo del torneo, imponendosi sul russo Karen Khachanov con il punteggio di 7-6(2), 6-4, 6(6)-7, 6-3 e raggiungendo per la seconda volta in carriera la finale di uno Slam dopo il Roland Garros 2021 (perso proprio contro Djokovic). Dominio assoluto per il serbo, che ha battuto Tommy Paul (n.35 del ranking) per 7-5 6-1 6-2. Novak cercherà di conquistare il decimo trofeo australiano, il ventiduesimo Slam in carriera, per raggiungere Rafael Nadal in testa alla classifica dei giocatori più vincenti di sempre. In palio anche il titolo numero 1 al mondo: chi avrà la meglio supererà Carlos Alcaraz volando in testa al ranking ATP.

Dove vedere la finale degli Australian Open Djokovic-Tsitsipas in tv e streaming: il programma

L'incontro è in programma domenica 29 gennaio (dalle ore 09.30 italiane) sul cemento di Melbourne e sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1. In streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now Tv, e anche su DAZN, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili.