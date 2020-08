Quello alla Canottieri tre anni fa era stato un arrivederci, non un addio. Fabio Baraldi - 30 anni, emiliano di Carpi, ex nazionale italiano diventato nazionale georgiano - è tornato a Napoli per indossare la calottina del Circolo Posillipo. Sarà il giocatore di esperienza nella squadra di Roberto Brancaccio. Baraldi, che con la nazionale azzurra ha vinto gli Europei 2014, aveva disputato l'ultima stagione nella Dinamo Tbilisi e ad inizio anno aveva partecipato con la Georgia agli Europei. Tra le esperienze extra pallanuotistiche, la breve presidenza del Varese calcio e la partecipazione al programma «Quelli che il calcio» quando il Carpi giocava in serie A. Ultimo aggiornamento: 07:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA