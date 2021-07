1° SET 2 - 1

2-1 - Djokovic commette il terzo doppio fallo del match, ma non basta a perdere il servizio. Ancora avanti il serbo

1-1 - Tiene il servizio Berrettini, con delle ottime prime che mettono in difficoltà il numero uno al mondo

1-0 - Primo game combattuto a causa di due doppi falli di Nole, ma il serbo riesce comunque a mettere in difficoltà l'azzurro sul rovescio

LA DIRETTA

Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi alle 15 Matteo Berrettini sul Centre Court di Wimbledon affronterà il numero uno al mondo Novak Djokovic nella prima finale in uno Slam della sua carriera. Una giornata storica per il tennis italiano maschile, che non vince una partita a questo livello dal lontano 1976, quando un leggendario Adriano Panatta trionfò sui campi francesi del Roland Garros. La storia azzurra negli Slam è invece più prolifica nel femminile, dove negli ultimi undici anni Francesca Schiavone e Flavia Pennetta ci hanno regalato un doppio trionfo rispettivamente nel 2010, sempre agli Open di Francia, e nel 2015, quando la brindisina si impose sul cemento di Flushing Meadows in finale contro la tarantina Roberta Vinci.

Entrambi a caccia di record

Il 25enne romano, dopo aver eguagliato prima e superato poi l'altra leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli, che 61 anni fa si era spinto sino alle semifinali di Wimbledon, punta così ad essere il primo italiano a vincere sui verdi inglesi vincendo un titolo - il sesto nella sua carriera da professionista, e il secondo consecutivo dopo aver trionfato due settimane fa al Queen's - che servirebbe a far tornare protagonista sulla scena internazionale il tennis italiano, in uno dei periodi più floridi che la nostra storia ricordi.

Per farlo, come detto, dovrà battere non proprio uno capitato per qui caso, ossia il serbo Djokovic, che di finali a questo torneo ne ha già giocate sei, vincendone cinque e battendo - tra gli altri - i Big 2 Roger Federer e Rafael Nadal. Anche il 34enne di Belgrado è a caccia di record, peraltro: vincendo, eguagliarebbe il primato di 20 slam vinti detenuto in coabitazione proprio da Re Roger e Rafa, e potrebbe continuare ad inseguire il sogno Grande Slam ai prossimi Us Open, previsti tra fine agosto e inizio settembre, dopo aver già vinto agli Australian Open e al Roland Garros.