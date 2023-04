Giovanni Allevi: «Belle notizie dagli esami, sto andando alla grande. Sono indebolito ma felice, è anche il mio compleanno»

Giovanni Allevi torna sui social. Con una buona notizia. «Pasqua é il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Condivido la bella notizia degli ultimi esami:sto andando alla grande! Auguri da un #GiovanniAllevi indebolito e "scombinato" ma felice! #BuonaPasqua», scrive l'artista su Twitter.

Pasqua é il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Condivido la bella notizia degli ultimi esami:sto andando alla grande!

#GiovanniAllevi indebolito e "scombinato" ma felice!#BuonaPasqua pic.twitter.com/axz8NPfIVa — Giovanni Allevi (@giovanniallevi) April 8, 2023

Nella foto il pianista e compositore appare sorridente in ospedale, maniche corte, cappellino e occhiali. Il 18 giugno 2022 Allevi aveva annunciato di essere affetto da mieloma multiplo, circostanza che lo ha costretto ad allontanarsi dalla scena musicale per curarsi. Il mese dopo, il 19 luglio, è stato colpito da un grave lutto familiare, la morte della sorella Maria Stella, trovata senza vita in casa ad Ascoli Piceno.

