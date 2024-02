Giovanni Allevi e la malattia sul palco dell'Ariston: «Non potendo più contare sul mio corpo suonerò con tutta l'anima»

«Quando non c'è più certezza del futuro, bisogna vivere più intensamente il presente. È come se avessi strappato alla mia fine una manciata di anni e voglio viverli più intensamente possibile». Giovanni Allevi arriva a

Sanremo 2024 con la sua testimonianza di dolore e malattia torna a suonare il pianoforte dopo due anni di assenza.

Allevi si commuove e fa commuovere. «All'improvviso mi è crollato tutto, non suono più un pianoforte davanti a un pubblico da quasi due anni - racconta - Nell'utlimo concerto il dolore alla schiena era così forte che nell'applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello, non sapevo di essere malato poi è arrivata la diagnosi. Ho guarduato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno. Ho perso i capelli, le certezze, ma non la speranza, la voglia di immaginare. E' come se il dolore mi porgesse degli inaspettati doni.

Il racconto

«Tempo fa durate un concerto ho notato una poltrona vuota - racconta - eppure quando ero agli inizi facevo concerti davanti a un pubblico di 15 persone ed ero felicissimo, oggi dopo la malattia non so cosa darei per suonare davanti a 15 persone. I numeri non contano, ognuno di noi è unico, irripetibile e a suo modo infinito. Un altro dono, è la gratitudine nei confronti della bellezza del creato. Non si contano le albe e i tramonti che ho contato da quella stanza d'ospedale».

«E poi la riconoscenza per l'affetto, la forza, l'esempio che ricevo dagli altri pazienti, i guerrieri, così li chiamo» e la certezza che, «quando tutto crolla e resta in piedi solo l'essenziale, il giudizio che riceviamo dall'esterno non conta più». Cita Kant, scopre i ricci grigi, che sono ricresciuti, e poi suona Tomorrow, brano scritto durante i lunghi ricoveri. Ma prima avverte: «Non potendo più contare sul mio corpo, suonerò con tutta l'anima». Tutti in piedi per lui, anche l'orchestra. «È una delle pagine più belle del festival di Sanremo», dice Amadeus. «Siamo sicuri che tornerà a calcare i palchi di tutto il mondo».

La malattia

Con un post su Instagram, nell'estate del 2022 Giovanni Allevi aveva annunciato ai fan di avere un mieloma multiplo, un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo. «Una neoplasia dal suono dolce, ma non per questo meno insidiosa», che lo ha costretto a rinunciare temporaneamente alla musica.

Con continui aggiornamenti sui social, il musicista ha raccontato la sua battaglia contro la malattia, affrontata grazie alla meditazione e alla stessa musica. Musica che Giovanni Allevi tornerà presto a produrre e suonare: dopo la partecipazione come ospite al Festival di Sanremo, il musicista sarà infatti di nuovo in scena con un nuovo tour in tutta Italia.