Ciclismo, il “Trofeo Vittoria” a Sant'Antonio Abate

Una giornata dedicata ai campioni del prossimo futuro. Ai ragazzini che intendono oggi divertirsi a colpi di pedale, coltivando il sogno di poter un giorno emulare i fenomeni del Giro. Una grande partecipazione di squadre e giovani atleti ha caratterizzato a Sant’Antonio Abate la seconda edizione del trofeo Vittoria, kermesse riservata alla categoria giovanissimi, valida per la Multichallenge Campania 2024. Impeccabile l’organizzazione del Team Andrea Esposito, in collaborazione con la scuola di ciclismo The Blue Devils e Alfano Bike’s e tantissimi i sorrisi ad impreziosire le ore dedicate all’evento.

Ad aprire il pomeriggio i bambini della categoria Minibiker PG, d’eta compresa tra i tre e i sei anni, impegnati in una passeggiata non agonistica con fini promozionali. Quindi le gare vere e proprie. Nella batteria riservata ai G1, bimbi con sette anni d’età, vittoria per Vito Carrano, ASD Amicisperski, su Alfonso Caiazzo e Jason Carletti mentre Chiara Russo del Team Bike Vesuvio ha trionfato tra le femminucce.

Nella MTB vittoria di Gabriele Faiella su Walter Gaipa.

Categoria G2, riservata ai bambini di otto anni. Qui c’è un dominatore che sta facendo man bassa di vittorie e indossa la maglia del Teambike Moiano. Il suo nome è Ivan Iaquinto, pupillo di Giovanni Morzillo, che sul traguardo di Sant’Antonio ha preceduto Tymur Starchenko dell’ASD Amicisperski e Pasquale Sannino, portacolori della Mary J Sweet Angel. Beatrice Cirillo ha vinto tra le femminucce mentre nella MTB Aniello Rosanova dell’Angri Cycling Team ha anticipato Vincenzo Esposito.

I bambini di nove anni hanno reso avvincente la batteria dei G3. Ancora una vittoria per l’ASD Amicisperski con Leonardo Giannatiempo, abile a metter la ruota davanti a Vincenzo Desiderio (Flessofab) e Antonio Barbato del Team Cesaro-Franco Ballerini. Nel femminile vittoria di Benedetta Vitale (Flessofab) mentre nella mountain bike successo di Gabriele Ruocco dell’ASD Angri Cycling Team.

Cresce l’età e di conseguenza anche la velocità dei giovani atleti. Nella categoria G4 si danno battaglia i bambini di dieci anni e qui a vincere in maniera netta è stato Gennaro Di Lena del Team Cesaro-Franco Ballerini. Sul podio piazzamenti per Giuseppe Scarfato e Giovanni Sicignano, entrambi portacolori dell’ASD Team Giuseppe Bike. La volata tra femminucce ha premiato Olimpia Cirillo del Team Giuseppe Bike su Teresa Morretta (ASD Amicisperski). Nella MTB tripletta del Team Andrea Esposito con Giuseppe Cropano abile a regolare Franco Contaldi e Alessandro Guastafierro.

E veniamo alla categoria G5, per bambini di undici anni. Michael Fiorillo del Team Cesaro-Franco Ballerini ha mostrato un ottimo spunto anticipando sulla fettuccia il siciliano Alessio Mancuso del Cambria Doctor Bike 25 e Stefano Izzo dell’ASD Team Giuseppe Bike. Solo all’ultimo colpo di pedale Martina Massa (ASD Superski) ha invece avuto la meglio sulla locale Vittoria Alfano (Team Andrea Fortunato).

Infine la categoria G6, per ragazzi di dodici anni. Qui andatura e spettacolo sono stati notevoli e a battere tutti ci ha pensato il favorito della vigilia, Vincenzo Vito del Team Cesaro-Franco Ballerini. La volata per il posto d’onore ha invece premiato Davide Vittorio Mascolo (Cambria Doctor Bike 25) sul promettente Daniel Auricchio, tesserato per la Mary J Sweet Angel. Ai piedi del podio ma prima di categoria e protagonista sin dalle prime battute della corsa è stata Emanuela Sferragatta, promettentissima atleta del Team Cesaro-Franco Ballerini.

La stessa società casertana, guidata dall’instancabile Aurelio Cesaro, ha portato a casa la classifica a squadre con 21 punti, quattro in più rispetto all’ASD Superski. Al terzo posto con 16 punti il Team Andrea Esposito.

«Siamo davvero molto felici di come è andata – racconta Alessio Cirillo, deus ex machina dell’evento – abbiamo inteso premiare ogni bambino affinché il ritorno a casa potesse essere gradito e sorridente. Lo meritano loro e i genitori che per seguirli fanno tantissimi chilometri e altrettanti sacrifici. Ci ripromettiamo di continuare così e siamo già a lavoro per l’edizione 2025».