Nuovo intervento chirurgico per Chris Froome e per lui, la speranza di andare al Tour de France e alle Olimpiadi, diventa sempre più concreta. Il campione della Ineos, oggi è stato sottoposto ad un intervento per rimuovere le placche nella spalla e nel femore, inserite lo scorso giugno in seguito all’incidente accorso al Giro del Delfinato. La notizia è stata diffusa dallo stesso corridore attraverso i suoi profili social, in cui si mostra dal suo letto d’ospedale sorridendo e con pollice alzato.

“Ho un po’ meno hardware nella gamba e nel gomito. Mi sento un po’ stordito ma è andato tutto bene”. Al termine di questo messaggio, il keniano bianco ha anche fatto chiari riferimenti al prossimo Tour de France e alle Olimpiadi di Tokyo del 2020.

A giugno Froome era caduto durante il Giro di ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato. Una caduta terribile per lui, rimanendo in terapia intensiva e sedato per diversi giorni. Per il campione si prospettava anche un ritiro dalle corse, a causa dei forti traumi ricevuti, tra cui le fratture importanti di femore, anca e agli arti superiori. Il recupero è stato incredibile e a un mese dalla caduta, Froome faceva riabilitazione sulla cyclette, poi sono iniziati gli allenamenti su strada. A Parigi lo scorso 15 ottobre il campione della Ineos era ottimista. Camminava male, zoppicava con la gamba e aveva spiegato che quel movimento poco fluido, era causato dalla placca alla gamba e che, una volta rimossa, il recupero sarebbe stato ancora più veloce.

Ancora non è possibile ipotizzare una data per un rientro alle corse e un eventuale calendario. Chris Froome ogni giorno mostra Incredibili miglioramenti e tutti sono certi di un Suo rientro a breve. Ha un conto in sospeso con il ciclismo e le Olimpiadi e il Tour de France, saranno i suoi obiettivi per la prossima stagione. Ultimo aggiornamento: 17:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA