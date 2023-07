Si è conclusa ad Arezzo presso l’Equestrian Centre la manifestazione più attesa dai piccoli cavalieri: “Le Ponyadi”. La manifestazione, interamente dedicata al mondo del pony, ha visto la partecipazione di 1200 pony ed un esercito di oltre 1000 bambini di età compresa tra i 5 anni ed i 13 che si sono cimentati in ben 22 discipline diverse in rappresentanza di 21 regioni.

Il medagliere della Campania quest’anno non è stato brillante come l’anno passato ma, come sottolinea il capo équipe Maurizio Talarico, «nello sport è fisiologico avere momenti di calo ma bisogna saper leggere le potenzialità che si sono rilevate in alcuni atleti, in particolare nel salto ostacoli». Bene i piccoli atleti Vittoria Defenza (La Vega); Sophie Falanga (Hourse Pompei), Greta Vitillo (Le Caselle) e Chiara Arino (Il Cavaliere Country Club) che hanno conquistato l’argento dietro la Toscana nella gimkana 2 serie B1. Onorevole quarto posto nel Carosello Cat. A2 per Ginevra Palumbo, Beatrice Falanga, Ludovica Salzano, Matilde Salzano (Horse Club Pompei); nel Piccolo Gran Premio B3 con Denise Caldarelli (Horse Club Pompei).