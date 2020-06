Al Golf Club Salerno è giunto il presidente della Federazione Italiana Golf, nonché vice presidente del Coni, Franco Chimenti. Il presidente nazionale ha voluto incontrare tutto il direttivo del golf salernitano, in primis il direttore, Francesco Langella. Presenti all’incontro anche il delegato provinciale di Napoli, Fabrizio Guida, l’attuale presidente del golf club Salerno Antonio Santalucia e alcuni membri del circolo. Si è discusso di diversi progetti da mettere in campo, dalla Summer School, che vede coinvolti i bambini di tutto il Sud Italia attraverso una sorta di campus settimanale, e le City Golf, che prevedono la realizzazione di piccoli campi pratica in città per avvicinare l’utenza al Golf.



«Ho fortemente voluto essere qui, per testimoniare quanto sia importante e centrale la Campania per il gioco del golf - ha detto Chimenti. Lo scopo è quello di rendere il golf più fruibile a tutti ed in particolar modo ai più piccoli». «Siamo onorati ed orgogliosi di aver avuto come ospite Chimenti, che è rimasto piacevolmente colpito dal nostro campo fronte mare - commenta Langella -, Abbiamo tanto da progettare e da realizzare insieme, anche in vista della Ryder Cup». Una visita importante che testimonia l’interesse della Federazione per il Golf club Salerno, che è pronto a rinnovare il suo consiglio direttivo a fine giugno.

