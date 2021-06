Torneo Senior a Napoli: 19 titoli in palio, 130 partecipanti

In attesa del ritorno dell’Atp Challenger a ottobre, il tennis napoletano è ripartito con la tappa del Senior Tour internazionale ITF al TC Napoli. Visto il periodo, un successo di numeri: diciannove tornei, 132 iscritti nei singolari e 44 coppie nei doppi sono i numeri che hanno dato lustro al tradizionale torneo del Club centenario della Villa, con l’organizzazione di Achille Lauro (nelle foto di premiazione con la consigliera agli eventi del circolo giallorosso, Simona Marzullo). Un bel vedere di giocatori Over dal passato illustre come il pugliese Fabio Pozzi, fratello del Davis man azzurro Gianluca, campione tra gli Over 60 che ha incantato gli appassionati del Club del presidente Riccardo Villari, in finale contro il giocatore-scrittore, il romano Piero Marchiani. Nel femminile in vetrina Giovanna Tortorella, campionessa salernitana over 60 e con una infinità di titoli italiani nel palmares, ma anche tante Lady di buon livello. La presenza di giocatori provenienti da Francia, Svezia e Polonia ha impreziosito i tabelloni dell’ITF Seniors Tour, coraggiosi nel non volere perdere l’appuntamento con il torneo del Golfo, nonostante i mesi difficili della pandemia. Particolare anche il ritorno dei tornei di doppio misto che proprio in Villa hanno una tradizione secolare. Proprio nel 1905, l’anno di fondazione del TC Napoli, fu organizzato il primo torneo internazionale, con nel programma il doppio misto, la gara più seguita di tutto l’evento.

Le finali. Settore maschile. Over 40: 1° Davide Avino (3 vittorie), 2° Dino Tombacco. Over 45: Andrea Centonze b. Salvatore Pagano 6-4 7-6. Over 50: Gabriele Cirieco b. Salvatore Ramaglia 6-1 6-1 . Over 55: Massimiliano Galli b. Gianni Gentile 6-0 6-0. Over 60: Fabio Pozzi b. Piero Marchiani 6-2 6-1. Over 65: Philippe Gely (Francia) b. Mats Eurenius (Svezia) 6-4 6-3. Over 70: Vito Michele D’Ambruoso b. Claudio Russo 6-3 6-3. Over 75: Silvano Santi b. Giuseppe Vento 6-1 6-0.

Doppio. Over 50: Costanzo e Giacomo Staiano b. Vincenzo Di Nocera-Giuseppe Garofalo 6-1 6-1. Over 55: Massimiliano Gatti-Piero Marchiani b. Imerio del Treppo-Mario Morgillo 6-0 6-1. Over 60: Gaetano Longo-Leonardo Panarello b. Mats Eurenius (Svezia)-Giancarlo Nucci 6-3 6-2.

Settore femminile. Lady 40: Valeria Ventura b. Marilena Mercadante 6-2 6-1. Lady 50: 1° posto Luisa Gioia (4 vittorie); 2° posto Paola Serio. Lady 55: 1° posto Stefania Talarico; 2° posto Mariarosaria Ferraro. Lady 60: Giovanna Tortorella b. Paola Bardini 6-0 6-2. Doppio over 40: Giulia Marcolin-Fabiana Pandolfi b. Anna Esposito-Simona Fargnoli 6-0 6-2. Over 50: Stefania Talarico-Giovanna Tortorella b. Maria Rosaria Gervasio-Paola Grippo 6-2 6-1.

Doppio misto over 40: Simona Fargnoli-Andrea De Biasi b. Lusianna Garambone-Corrado Pianese 6-4 7-6. Over 50: Monica Macchiavelli-Massimiliano Gatti b. Stefania Talarico-Marco Tintori 6-1 6-4.