Record clorato. Quarto successo del Posillipo all'HabaWaba International Festival in 14 edizioni. Sono gli under 12 rossoverdi i campioni della prestigiosa rassegna giovanile.

Derby campano. In finale la sfida contro la Pallanuoto Salerno. Travolgenti i posillipini allenati dal greco Ioannis Koinis, che hanno superato i giallorossi 16-7 nella splendida cornice della piscina olimpica del Bella Italia & EFA Village di Lignano Sabbiadoro.

Dopo i trionfi del 2017, 2015 e 2012, sempre nella medesima categoria, ecco aggiungersi la vittoria del 2022: nessuna società ha vinto all’HabaWaba quanto il Posillipo.

Questi i coccodrilli vincenti del Posillipo: Luca Calcagno, Simone Salvatore Ciuoffo, Mario Colturi, Andrea De Luca di Roseto, Salvatore Walter De Stefano, Domenico Di Palo, Riccardo Iavicoli, Daniele Lignano, Flavio Longobardo, Vittorio Rem Picci, William Rosiello, Lorenzo Saggese, Valerio Tallarico, Giacomo Zenga, Enzo Romano (nelle foto di Giacomello).

Da segnalare anche il terzo posto degli under 10, guidati da Elios Marsili.

.