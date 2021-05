Napoli per la spada e la sciabola, Salerno per il fioretto. Continua l’avvincente sfida tra le due città in pedana. E agli Assoluti di Casagiove si ripropone il duello schermistico, confermando la consolidata tradizione. «E’ stato ancora una volta un grande successo organizzativo e sportivo», asserisce soddisfatto Aldo Cuomo, presidente del comitato regionale Federscherma Campania. «Si è conclusa nel migliore dei modi la gara più importante dal punto di vista tecnico e numerico. Segnali positivi e incoraggianti per la ripresa e la ripartenza delle attività agonistiche».

Format gradevole, palazzetto ad hoc e indicazioni rassicuranti in vista della qualificazione ai campionati nazionali che si terranno a fine mese a Cassino. «La macchina organizzativa ormai rodata ha funzionato senza sbavature. Ringrazio il vicepresidente Vincenzo Agata per la preziosissima collaborazione ma desidero evidenziare il contributo di tutto lo staff ed in particolare l’impeccabile impegno di Bruno De Vero e Francesco De Curtis», afferma Cuomo.

Domina incontrastato il Club Schermistico Partenopeo nella spada maschile con cinque posti occupati su sei. Trionfa Fabrizio Cuomo, figlio d’arte dell’Hall of Fame Sandro, commissario tecnico della Nazionale italiana, precedendo i suoi compagni Edoardo Diana, Giacomo Corrado e Fabrizio Citro. Quinto Andrea Triunfo.

Si colora di rossoverde il podio con Raffaela Palomba, già vincitrice della prova under 17 e terza negli under 20, che si aggiudica la gara di spada femminile, battendo in finale (15-14) la compagna di sala Giovannella Somma (vincitrice degli under 20), dopo un match tiratissimo ed emozionante. A riprova della grande crescita del settore della spada del Circolo Posillipo. «Davvero una grande gioia il successo delle due posillipine Palomba e Somma», ammette Cuomo. Chiudono terze Martina Esposito e Desiree Leone (Club Scherma San Nicola Caserta).

Nella sciabola maschile prevalgono Marco Elio Morone e Mario Coltorti (entrambi Club Scherma Napoli), seguiti da Giorgio Marciano (Fiamme Azzurre) e Marco Galetti (Champ Napoli). Primeggia Michela Landi (Club Scherma Napoli), alle cui spalle si posizionano Elisa Petrone e Morena Manzo (Champ Napoli) e Giorgia Gargano (Club Scherma Napoli).

Monopolio del Club Scherma Salerno nel fioretto. Quaterna maschile con Emiliano Natella, Giuseppe Paolo Cupo, Simone Citarella e Vincenzo Vinciguerra. Tripletta con Ylenia Maurizia Iervasi, Alessandra Vinciguerra, Chiara Bove e Asia Gueli (Podjgym Avellino). A premiare gli atleti il consigliere regionale Francesca Boscarelli e il consigliere nazionale Matteo Autuori.

«Ora un paio di settimane di riposo (ma solo dal punto di vista organizzativo, gli allenamenti vanno avanti) e poi concluderemo le fatiche regionali con l'ultima prova dei Giovanissimi, che si terrà ancora a Casagiove contemporaneamente alla prova nazionale assoluta di Cassino a fine maggio», conclude il presidente Cuomo.