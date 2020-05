Da lunedi riprendono le corse a porte chiuse negli ippodromi italiani. Dopo una giornata di proteste in molte piazze italiane è arrivato il via libera dal ministero della Salute. Soddisfazione hanno espresso i ministri Bellanova e Speranza. Naturalmente, la ripresa delle corse è condizionata al rispetto da parte degli ippodromi delle "linee guida per la ripresa delle attività ippiche" coerenti con le indicazioni del comitato tecnico scientifico perché sia garantito "il massimo livello di sicurezza a tutte le attività oggetto di riapertura" Per Agnano il primo giorno utile, rispettando le date già in calendario, sarà venerdì 29, ma in Campania riaprirà prima Pontecagnano, in calendario martedì. Aversa invece potrebbe correre da sabato 30. © RIPRODUZIONE RISERVATA