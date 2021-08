Kickboxing, Santoro conserva il titolo italiano: ko Coriolano

Titolo italiano in cassaforte per Massimiliano Santoro, che ieri ha battuto alla quinta ripresa (per ko tecnico) Gino Coriolano. Il match si è svolto a Rosolini, in Sicilia, nel corso di un galà di kickboxing Evolution Fight, promosso dalla Federazione Fight One. Massimiliano Santoro, residente a Marano, in provincia di Napoli, ha sfoderato una prestazione di altissimo livello.

«La cintura ha scelto di restare con me - spiega il fighter napoletano - Sono fiero del lavoro che ho fatto e della forza che ho avuto nel superare le difficoltà. Ho dimostrato a me stesso di avere gli attribuiti, chi mi è stato vicino sa cosa ho passato negli ultimi 6 mesi. Poche persone - aggiunge Santoro - hanno condiviso le mie sofferenze e sono quelle le persone che contano. Ringrazio la vita per avermele fatte incontrare sul mio cammino».