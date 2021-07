Ci si intende tra campioni d’Europa. Si sono ritrovati insieme nel cortile di Palazzo Chigi, ricevuti dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, gli azzurri che hanno trionfato a Wembley ma anche a Tallin. E proprio l’oro del napoletano frantuma-record Alessandro Sibilio, impreziosito dall’argento (in rimonta nell’ultima frazione) nella staffetta 4x400 (insieme ad Alessandro Moscardi, Edoardo Scotti, Riccardo Meli con il crono di 3’06”07), ha proiettato l’Italia dell’atletica al primo posto nel medagliere generale. Mai accaduto prima. Edizione indimenticabile in Estonia, dove il posillipino ha recitato il ruolo di indiscusso protagonista.

E allora arriva il meritato riconoscimento, foto di rito e l’incontro con il capitano del Napoli e numero 10 della Nazionale di Roberto Mancini, Lorenzo Insigne. Emozioni condivise anche con Leonardo Bonucci, autore dell’1-1 contro l’Inghilterra nel tempio del calcio e del rigore trasformato con freddezza ai danni di Jordan Pickford.

Cerimonia presidenziale. Scatta la festa azzurra e giungono i complimenti di Draghi. «Oggi siete voi ad essere entrati nella storia con i vostri sprint, i vostri gol e le vostre parate. Lo sport insegna, unisce, fa sognare. E’ un grande ascensore sociale, è un argine al razzismo, è uno strumento di coesione, soprattutto in periodi difficili come quello che abbiamo vissuto. Ci avete resi orgogliosi in nome dell’Italia». Il Presidente Draghi si è congratulato con Alessandro Sibilio, re d’Europa, pronto a volare a Tokyo per la sua prima Olimpiade (presenti anche gli under 23 Gaia Sabbatini, Dalia Kaddari, Andrea Dallavalle medaglie d’oro nella rassegna continentale) e con Matteo Berrettini per lo straordinario percorso a Wimbledon. Felicitazioni espresse anche da Giovanni Malagò, presidente del Coni.