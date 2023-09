La Formula 1 dell'equitazione a Roma, al Circo Massimo il Longines Global Champions Tour

Dal 15 al 17 settembre le stelle del jumping mondiale di scena all'ombra del Palatino per l’unica tappa italiana del circuito di salto ostacoli più prestigioso al mondo. Un weekend di grande sport a ingresso totalmente gratuito con spettacoli, rievocazioni storiche e tante iniziative per il pubblico di tutte le età.

E, a fare da cornice, ci sarà ancora una volta un Circo Massimo col colpo d'occhio delle grandi occasioni. Torna a Roma il Longines Global Champions Tour, il più prestigioso circuito mondiale di salto ostacoli sarà di scena nella Capitale dal 15 al 17 settembre per la sua quattordicesima tappa stagionale.

L’attesissimo concorso capitolino, penultimo ed elettrizzante atto del tour che precederà il gran finale di Riad prima dei Playoff di Praga, vedrà anche quest’anno la partecipazione dei binomi più titolati del pianeta in una straordinaria tre giorni di sport e intrattenimento a porte aperte.

Dopo aver toccato le destinazioni più iconiche del pianeta in 13 Paesi di 3 Continenti, l’edizione 2023 dell’ormai celebre “Formula 1 dell’equitazione” sancirà il suo ottavo anno nella Città Eterna, il terzo consecutivo nel maestoso scenario del Circo Massimo. Tantissimi i campioni in gara attesi all’ombra del Palatino per le due competizioni regine del Longines Global Champions Tour e della Global Champions League, che come di consueto saranno impreziosite per tutto il weekend da un nutrito programma di concorsi nel CSI2* e nel CSI5* con un montepremi complessivo in palio di 650.000 euro.

Francesco Turturiello - Campano nel cuore e nelle radici (napoletano) , ha trovato casa a Milano dove vive e lavora con sua moglie Linda Bratomi, amazzone di ottimo livello. La carriera da professionista è iniziata da giovanissimo sotto la guida del cavalier Vittorio Orlandi prima e Peter Postelmans in Belgio poi. Il cavaliere azzurro nel 2017 si è classificato terzo nel Gran Premio e terzo con l’Italia in Coppa delle Nazioni allo CSIO di Al Ain (5 stelle). Nel 2016 ha fatto parte della squadra che si è classificata 2° in Coppa delle Nazioni a Rabat (3 stelle) e ha conquistato il sesto posto nel GP conclusivo del concorso internazionale di Dubai monTando Quinoa de Pres (al suo esordio in un Gran Premio di Coppa del Mondo). Super tifoso del Napoli, ama anche il tennis e il nuoto che ha praticato a buon livello: è stato anche infatti compagno di squadra dell’olimpionico Massimiliano Rosolino del quale è grande amico. Gli ultimi due anni sono stati segnati da numerose vittorie nazionali ed internazionali in gare 140/150, tra queste da segnalare la medaglia di bronzo al campionato assoluto d’Italia 2023 in sella a Made In’t Ruytershof, a seguito dell’argento nella passata edizione. Arriva a Roma potendo vantare il quarto posto del The Longines King George V Gold Cup di Hickstead 2023 che lo consacra definitivamente tra i migliori cavalieri d’Italia.