Italia in vetta alla classifica provvisoria dopo la prima prova del campionato del mondo club di salto ostacoli in corso di a Lamotte-Beubron in Francia. Il team composto da Ludovica Alacchi, Lucrezia Colombo, Giulia Rollo e Cecilia Speranza ha concluso il primo step senza errori e con il tempo di 205,47. Le azzurine hanno lasciato alle loro spalle, seppure in classifica provvisoria, le rappresentative di Australia e Portogallo. Domani la seconda prova.

A guidare il Team Italia è il capo équipe campano Francesco Salzano. La Campania con la presenza di Giulia Rollo conferma i brillanti risultati che stà ottenendo il comitato regionale. E’ recente l’affermazione di altri due atleti campani, Fabio De Iulio e Vittorio De Iulio, medaglia d’oro squadre nel campionato mondiale di Reining e medaglia di bronzo individuale. Soddisfatto il presidente del Cr Fise, Vincenzo Montrone, per risultati mai ottenuti a livello europeo e mondiale.