Si sono conclusi a Givrins, in Svizzera, i Campionati del mondo di reining con un grande successo per l’Italia che ha ottenuto nella prima giornata di gare due argenti e un oro rispettivamente nella categoria dei professionisti (Team Senior Open) ad un solo punto dal Belgio e nel parareining, mentre l’oro a squadra veniva conquistato dai Senior Amateur (non professionisti) Vittorio De Iulio, Fabio De Iulio, Carlo Ambrosini ed Elena Kompatscher, che hanno lasciato alle spalle il Belgio con un distacco di ben 10,5 punti e la Germania con 11,5 punti. Nell’ultima giornata, in cui erano ammessi i primi 10 per la finale individuale, nuova affermazione di Fabio De Iulio che conquistava una medaglia di bronzo mentre il nipote Vittorio si piazzava quarto.

Grande soddisfazione del presidente della Fise Campania, Montrone, e del coach Meucci che ha scelto per formare la squadra due reiner campani.

Dice Montrone: «Abbiamo avuto un periodo di turbolenza che stava scompaginando il movimento equestre del reining ma l’intervento dirigenziale è stato determinante per ricreare quel clima di serenità, entusiasmo e compattezza che sono fondamentali per ottenere buoni risultati. Con l’affermazione dei due nostri atleti ci sarà ancora più entusiasmo e sono sicuro che ci sono le basi per far crescere ancora di più questo settore. In competizioni di questo livello non è facile fare pronostici ma ero fiducioso in un buon risultato soprattutto per il valore del coach Meucci che ha fatto un ottimo lavoro di preparazione e selezione: ero certo che Fabio De Iulio non avrebbe deluso le aspettative per le sue qualità, la sua grinta e la fame di vittoria che ha dimostrato facendo segnare il top score della categoria con 216,5”. La medaglia di bronzo conquistata negli individuali è la conferma dello stato di forma e delle capacità di questo reiner».

Questo il commento di Vittorio De Iulio: «È stata un esperienza fantastica per me, ho provato delle emozioni bellissime che poche volte si provano nella vita… Sono felicissimo di come è andata la mia gara: ho sentito il cavallo benissimo e ci siamo aggiudicati la medaglia di bronzo individuale e oro a squadre. Volevo ringraziare il mio coach che ha creduto in me e sin dall’ inizio mi ha dato la massima fiducia. Sono strafelice del mio risultato ottenuto e sono orgoglioso di difendere i colori della mia nazione». E Fabio De Iulio aggiunge: «Il 50 per cento di questo Mondiale fa parte di Fise Campania e viene da Castellammare di Stabia. Una emozione indescrivibile dopo migliaia e migliaia di km e sacrifici».

