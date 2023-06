Endurance sul Lago Trasimeno: tre medaglie per la Campania

Sulle rive del Lago Trasimeno, in provincia di Perugia, sono in corso i campionati italiani di endurance. La Campania si è fatta notare con un buon numero di atleti iscritti nelle 5 categorie internazionali e nelle 7 nazionali. Ben cinque i campani a contendersi il titolo nella categoria Cei* 105,7 km. Medaglia d’oro per Angelo Villani e Urlo di Chia, dopo un’estenuante ed emozionante volata con l’atleta toscana Ita Marzotto. Medaglia di bronzo, con una condizione di gara molto regolare (terza posizione dal primo all’ultimo giro), per il professore Carmine Calvanese e Aj Lafi, già campioni nel 2021 nella stessa categoria e vincitori della Coppa Italia.

Gara sfortunata per Claudio Corrado e il giovane Ziad al Shaqab. Stessa sorte per Antonio Franzese e Fortunato Balzano.

Per il terzo anno consecutivo gli atleti campani conquistano il titolo di campioni: Carmine Calvanese nel 2021, Giovanni Marigliano nel 2022 e Angelo Villani quest'anno.

Nella categoria CEN B/R 82,8 km riservata agli atleti under 14 per Noah Rufini con Hamely medaglia d’argento.