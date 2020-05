LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La maratona di Praga si tinge di azzurro. Già, perché chiuse le frontiere, e inibita la possibilità di organizzare una delle gare più seguite al mondo che porta ogni anno in Repubblica ceca decine di migliaia di Runners, moltissimi dei quali provenienti dall'Italia e dalla Campania, il teamche organizza la gara ha deciso di correre lo stesso lafacendolo su due tapis roulant in configurazione a staffetta con un team uomini e un team donne. L’evento si è svolto presso la sede “The Running Mall” di Praga, ed è stato possibile seguirlo live sulle pagine social di RunCzech. Un modo per rendere omaggio alla maratona di Prag, riprogrammata per il prossimo 11 ottobre ed esprimere gratitudine e vicinanza a tutti i runner di cui si sente molto la mancanza. Correre la Maratona di Praga, secondo gli organizzatori è certamente un modo per restare uniti e connessi più che mai, nonostante la situazione attuale. Tantissimi ospiti speciali che si uniranno alla diretta streaming, corridori d'élite cechi e kenioti, tecnici esperti di atletica e tutti i corridori di tutto il mondo che vorranno unirsi facendo jogging o correndo con noi la distanza della maratona a casa loro. E così in collegamento oltre agli atleti cechi Fabio Lima dal Portogallo, Ellika dalla Svezia, Lee and Thor da Gran Bretagna e Danimarca, Joan Chelimo Melly dal Kenia.E c'è anche un po' di Napoli in collegamento da Capodimonte con, runner, organizzatore che ha raccontato come stia vivendo la quarantena all'ombra del Vesuvio. «La sto passando assieme ai miei familiari riscoprendo momenti che la vita frenetica di tutti i giorni non mi permetteva di vivere - ha detto in collegamento con Praga - complimenti al Team di RunCzech che ha riunito attorno a questa corsa virtuale tutto il mondo in una maratona che abbiamo soltanto posticipato. Abbiamo vissuto con loro momenti esaltanti in occasione della ultima Napoli City Half Marathon e torneremo a farlo. Ci rivedremo presto». Il picco di ascolti sul cibo: «Qui a Napoli dopo due mesi abbiamo ricominciato a mangiare pizza. La speranza è di poterlo tornare a are presto insieme». Poi l'impegno della staffetta sul suo vialetto anche se ancora senza corsa come da disposizioni governative. Palla poi a Praga per la chiusura della maratona corsa virtualmente tra le strade della splendida capitale della Repubblica ceca.