SORRENTO – Brillante affermazione di Luigi Vinaccia nella sedicesima edizione dello slalom automobilistico Sorrento-Sant’Agata, disputato questa mattina sul tradizionale circuito del Nastro Verde. Alle sue spalle Salvatore Venanzio. Dopo le prime due manche in ombra, Luigi Vinaccia, al volante della Osella PA Mix Honda 2000, curata da Paco74, ha conquistato la vittoria nell’ultima frazione, precedendo di soli diciassette centesimi Salvatore Venanzio, campione italiano in carica, in gara con la Radical Sr4 Suzuki. L’Autosport Sorrento ha centrato il gradino più basso del podio con Michele Esposito, (Radical SR4 Evo 1600), bravo a migliorare manche dopo manche issandosi sino al terzo posto finale, seguito, nell'ordine, da Antonino Lucibello, Domenico Palumbo, Cataldo Esposito, Michele Sellitto, Andrea Cuomo, Giuseppe Palumbo e Francesco De Gregorio.