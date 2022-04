di Alessandro Perissinotto

Esiste un sottogenere della letteratura fantastica chiamato Ucronia. Sono ucronie quelle storie che, invece di proiettarsi verso il futuro come fa la fantascienza, riscrivono il passato immaginando esiti diversi per alcuni eventi chiave. La trama ucronica più diffusa è quella che racconta come sarebbe stata la seconda metà del Novecento se Hitler avesse vinto la guerra: ci sono autori che immaginano un mondo distopico...