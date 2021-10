Dopo le Universiadi 2019, Napoli si appresta a ritornare protagonista sul palcoscenico internazionale della ginnastica. L’European Gymnastics, infatti, ha assegnato all’Italia l’organizzazione della 36esima edizione dei Campionati Europei 2024 di ginnastica artistica maschile e femminile, utili a staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi. La città di Partenope prova a ritagliarsi un ruolo centrale nell’agenda continentale.

La bellezza naturale di Napoli e la sua storia millenaria hanno agevolato l'assegnazione di una kermesse così prestigiosa, sulla scorta del successo organizzativo dei Giochi universitari, svoltisi nelle cornice del Palavesuvio. Sono risultati determinanti il peso della Federazione Ginnastica d’Italia, sempre più presente nel calendario internazionale con la candidatura a firma del suo presidente, il cavaliere Gherardo Tecchi, ed il sostegno della Regione Campania e dell’Arus, presieduta da Flavio De Martino.

Come per le Universiadi, a seguire le procedure ci penserà il vicepresidente federale Rosario Pitton, napoletano doc, che potrà contare sul supporto operativo della società Ginnastica Campania 2000, presieduta da Aldo Castaldo e sulla supervisione dell’evento da parte di Maria Cristina Casentini, competition manager in pectore anche in questa occasione. I campionati continentali di ginnastica aerobica e ginnastica acrobatica di Pesaro hanno rappresentato l’occasione propizia per un tavolo di lavoro presso l'Hotel Vittoria e fare il punto sulla programmazione della ginnastica nel Vecchio Continente. Vi hanno preso parte il presidente dell’European Gymnastics Farid Gayibov, la segretaria generale Lisa Worthmann (nella foto di Simone Ferraro).

«Imminente la costituzione del Comitato Organizzatore Locale, che avvierà il timing del grande evento continentale», ha assicurato Pitton nel corso della riunione.