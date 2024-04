Michele De Falco Iovine è campione di bodybuilding: da Scisciano al tetto d'Europa

La competizione “Miss e mr Europe 2024” tenutasi ieri a Plovdiv in Bulgaria, vede sul gradino più alto Michele De Falco Iovine nella categoria principe x-toll +1.80 cm che nel bodybuilding equivale ai pesi massimi.

Secondo assoluto nelle altre categorie, De Falco Iovane conquista così il titolo di campione europeo wabba che vale la qualificazione al campionato italiano assoluto Wabba, che si terrà il 2 giugno al Rimini wellness, e a quello mondiale del prossimo 16 giugno di Budapest. Oltre 200 gli atleti in gara, il sciscianese è stato l’unico italiano a conquistare il titolo in questa occasione.

«È stato un grande trionfo per me e per l’Italia – dice Michele De Falco Iovane - una esperienza unica per come è iniziata e per come è finita, fra hotel, viaggio con turbolenze e preparazione. In tutto questo c’è a supportarmi e sopportarmi mia moglie Stella Russo Spena, a cui va il mio più grande grazie, perché un mio obiettivo è anche il suo. Dedico questo grande traguardo al nostro immenso ed unico amore, nostro figlio Francesco. Grazie al mio coach Maurizio Romanelli soprattutto per avere quella sintonia da fratelli che pochi hanno e non da coach e atleta».

29 anni e una laurea in scienze motorie, Michele si allena da quando di anni ne aveva 16 anni.

Questa Plovdiv è la sua terza competizione, ma ora l’obiettivo resta il titolo italiano e, perchè no, quello mondiale.