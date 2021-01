Tom Brady è infinito: porta Tampa Bay al Super Bowl. Sfiderà i Chiefs

Tom Brady è nella leggenda. Il 43enne quarterback, alla prima stagione ai Tampa Bay Buccaneers ha conquistato il Super Bowl 2021 grazie al successo di questa notte 31-26 sui Green Bay Packers. Per Brady è il primo Super Bowl coi Bucs, il decimo della sua incredibile carriera (e di queste ne ha vinte sei). Sfiderà i detentori di Kansas City che hanno battuto Buffalo 38-24.

La finale si giocherà il 7 febbraio proprio in casa dei Bucs al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. I Buccaneers sono di proprietà della famiglia Glazer che possiede sia il Manchester United sia la franchigia della NFL: in queste settimane si sono tolti parecchie soddisfazioni sia nel calcio che nel football americano.

Ultimo aggiornamento: 11:21

