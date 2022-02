Tom Brady rompe il silenzio e parla del suo futuro, ufficializzando il ritiro. La leggenda del football americano ha pubblicato sui propri profili Instagram e Twitter un lungo post dove ha voluto rivolgere il ringraziamento ai tifosi Bucs (nessun accenno ai diciannove anni con i New England Patriots), agli allenatori, ai tifosi e alla famiglia e nel quale spiega la decisione presa. Nei giorni scorsi Jeff Darlington e Adam Schefter della ESPN avevano anticipato la decisione del quarterback pubblicando la clamorosa indiscrezione che era stata poi in parte smentita dall'entourage del giocatore.

Il testo completo del post, tradotto:

«Ho sempre creduto che lo sport del football fosse qualcosa di "all-in": se non c'è un impegno agonistico e competitivo giornaliero del 100%, non avrai mai successo ed è proprio questo ciò che amo così tanto del nostro gioco. C'è una sfida fisica, mentale ed emotiva quotidiana che mi ha permesso di arrivare ai massimi livelli. Ho fatto del mio meglio in questi ultimi 22 anni. Non ci sono scorciatoie per il successo, sia in campo che nella vita. È difficile per me scrivere ciò, ma eccoci qua: non mi dedicherò più a questo impegno agonistico. Ho amato la mia carriera nella NFL ma adesso è il momento di concentrare tempo ed energie su altre cose che richiedono la mia attenzione.

Ho riflettuto molto la scorsa settimana e mi sono fatto domande difficili. Sono davvero orgoglioso di tutto ciò che abbiamo ottenuto. I miei compagni di squadra, allenatori, avversari e tifosi meritano il 100% di me e perciò in questo momento è meglio che lasci spazio sul campo di gioco alla prossima generazione di atleti. Ai miei compagni di squadra dei Bucs degli ultimi due anni: vi voglio bene ragazzi, ho amato lottare al vostro fianco. Avete lavorato così a fondo per superare voi stessi e così facendo mi avete ispirato a svegliarmi ogni giorno e a dare il ​​meglio di me. Ci sarò sempre per voi ragazzi, voglio vedervi continuare ad impegnarvi al massimo. Non potrei essere più fiero di tutto ciò che abbiamo conquistato e realizzato insieme.

A tutti i fan dei Bucs: grazie. Non sapevo cosa aspettarmi quando sono arrivata qui ma il vostro sostegno e affetto hanno arricchito la mia vita e quella della mia famiglia. Sono stato onorato di giocare per dei tifosi così appassionati. Che gruppo!!! Alla città di Tampa: grazie. È stato meraviglioso vivere in un posto così bello. Non dimenticate di invitarmi alla nostra prossima parata in barca! Alla famiglia Glazer (proprietari della franchigia dei Tampa Bay Buccaneers, ndr): grazie per avermi concesso una possibilità e per avermi supportato. So di essere stato esigente a volte ma ci avete messo a disposizione tutto ciò di cui avevamo bisogno per vincere: giocare per voi è tutto ciò che un atleta può desiderare.

A Jason Licht (direttore generale dei Tampa Bay Buccaneers, ndr): grazie per il tuo supporto quotidiano e la tua amicizia, non lo dimenticherò mai. Non ero mai stato un free agent e avevo una certa ansia su come avremmo potuto raggiungere il successo. La tua guida mi ha dato fiducia e te ne sarò per sempre grato. Al mio allenatore Bruce Ariani (allenatore dei Tampa Bay Buccaneers, ndr): grazie per avermi aiutato! La tua leadership e guida sono state l'ideale. Non avrei potuto avere il successo che ho avuto senza la tua esperienza, intuizione e saggezza. Te ne sono molto grato. A tutti gli assistenti allenatori dei Bucs: i miei più sinceri ringraziamenti per tutto il duro lavoro, la dedizione e la disciplina che serve per creare una squadra vincente. Ho imparato davvero tanto da ognuno di voi e apprezzato il rapporto che abbiamo costruito.

A ogni singolo dipendente dei Bucs: grazie. Ognuno di voi è stato di fondamentale importanza: sono stato accolto con un sorriso ogni giorno e questo ha significato molto per me. Il vostro lavoro è fatto di lunghe ore di sacrifici e compiti difficili: sappiate che ho apprezzato tutto di voi. Grazie davvero. Ad Alex Guerrero (medico personale di Brady, ndr): grazie. Non avrei mai potuto scendere in campo ogni domenica senza di te, è semplice. La tua dedizione al lavoro e la nostra amicizia e fratellanza sono incommensurabili. Il nostro legame è indissolubile e ti voglio bene. A Don Yee e Steve Dubin (procuratori di Brady, ndr): grazie. Siete stati al mio fianco ad ogni passo da quando ho lasciato l'Università del Michigan e prima di entrare nella lega. E' stato un viaggio fantastico e non sarebbe stato possibile farlo senza di voi.

Ai miei genitori e alla mia famiglia (fatta anche dai miei innumerevoli amici): vi amo e vi ringrazio per il vostro sostegno e amore infinito. Non avrei mai potuto immaginare tutto il tempo e l'energia che mi avete dedicato negli ultimi 30 anni. Non potrò mai ripagarvi. Sappiate solo che vi voglio bene. E infine a mia moglie Gisele e ai miei figli Jack, Benny e Vivi: siete la mia ispirazione. La nostra famiglia è senza dubbio il mio più grande successo. Sono sempre uscito dal campo e tornato a casa dalla moglie più amorevole e solidale che ci sia e che per la nostra famiglia ha fatto tutto ciò di cui c'era bisogno, oltre che a permettermi di concentrarmi al massimo sulla mia carriera. Il suo altruismo mi ha permesso di raggiungere nuove vette professionali e non ho parole per descrivere ciò che ha significato per me. Te amo amor da minha vida.

La mia carriera da giocatore è stata una corsa elettrizzante, andata ben oltre la mia immaginazione, piena di alti e bassi. Quando vivi questo viaggio non pensi mai al finale. Mentre mi siedo qui ora - però - penso a tutti i grandi giocatori e allenatori con cui ho avuto il privilegio di giocare, affrontare e scontrarmi, così come piace a me. Anche tutte le amicizie e le relazioni che ho costruito e avuto sono state altrettanto profonde. Ricorderò e conserverò gelosamente questi ricordi: so che tornerò a rispolverarli molto spesso. Mi sento la persona più fortunata del mondo.

Il futuro che mi attende è eccitante. Ho la fortuna di aver cofondato grandi aziende che sono entusiasta di continuare a far crescere. Esattamente però come sarà il domani non lo so. Come ho detto, lo affronterò giorno per giorno. Quello che so per certo è che dedicherò il mio tempo ad arricchire la vita degli altri, proprio come in tanti hanno fatto per me.

Con infinito amore, stima e gratitudine, Tom.»