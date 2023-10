Kate Middleton in sedia a rotelle gioca a rugby con i disabili: la nuova principessa del popolo piace sempre di più

Kate Middleton come Lady Diana. La principessa del Galles, anno dopo anno, si è ritagliata un'immagine sempre più inclusiva arrivando (quasi) ad eguagliare la "principessa del popolo". E così le immagini che arrivano dalla Rugby Football League, di cui è patrona, ci raccontano di una futura regina in sedia a rotelle che esulta dopo aver battuto gli avversari in un match di rugby per disabili.

La giornata sul campo da rugby

Kate si è messa nei panni di rugbisti diversamente abili. E lo ha fatto nella condizione più difficile, quella di chi gioca su una sedia a rotelle. Come Diana quando abbracciò i malati di Aids, la nuova principessa del Galles è arrivata al campo di rugby dell'università di Hull con pantaloni da ginnastica e polo, decisa a scendere in campo. Ma non si è limitata ad assistere agli allenamenti. Ha giocato in campo e non ha esitato, alla fine di match duro e faticoso, ad alzare le braccia con una smorfia di soddisfazione.