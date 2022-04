L'Olimpic Nuoto Napoli brilla agli Assoluti di Riccione

Una settimana a Riccione ricca di emozioni per l'Olimpic Nuoto Napoli, che nel campionato assoluto UnipolSai in vasca da 50 metri si è piazzato al decimo posto nella classifica generale, primo club della Campania e del Sud Italia.

Personale nei 200m delfino per Giacomo Pietrini che sfiora la finale B. Nella 4x100m stile libero le ragazze (Pesole, Bellotti, Cacciapuoti, Pelliccia) ottengono un significativo decimo posto. Nei 200m misti donne Bruna Pesole raggiunge la finale B. Buone prestazioni per Marina Cacciapuoti che stacca due pass per i campionati Europei juniores e vince poi la finale Giovani nei 50m stile libero.

Nella vasca da 25m nella finale di Coppa Brema-campionato a squadre il team femminile (Abate, Bellotti, Cacciapuoti, De Memme, Felace, Pelliccia, Pesole e Persico) fa registrare una positiva prestazione. Le ragazze qualificate come ottave in serie A2, vengono trascinate da Bruna Pesole, Martina De Memme e Marina Cacciapuoti e arrivano al quarto posto. Da segnalare la vittoria nella staffetta 4x100m stile libero con Pesole, Bellotti, Cacciapuoti e De Memme.



Così la 17enne Marina Cacciapuoti al termine delle gare: «Sono molto soddisfatta, non mi aspettavo di ottenere questi risultati poiché la prima parte della stagione non è stata facile A fine gennaio sono stata ferma dieci giorni per il Covid e ho saltato diversi allenamenti per gli impegni scolastici. Ringrazio la società e il mio allenatore Lorenzo Iaccarino, che mi hanno aiutato in questi momenti complicati. Il mio obiettivo era qualificarmi per gli Eurojunior e ci sono riuscita. Adesso inizia la seconda parte della stagione, sono molto motivata e ho tanti obiettivi da portare a termine».