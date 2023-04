Ilca protagonisti a Monte di Procida: a De Felice lo zonale, esordio Cozzolino

Sette tappe, sette circoli organizzatori decine di equipaggi partecipanti ed una classe, l'Ilca (ex Laser) sulla quale la federazione mondiale ha puntato molto anche per il futuro e per i Giochi Olimpici. Conclusa a Monte di Procida la quarta tappa del campionato Zonale Ilca organizzata dal Circolo Nautico Monte di Procida a Marina di Monte di Procida.

Classi al largo dell'isolotto di San Martino con una zettantina di timonieri impegnati tra ILCA 7, ILCA 6, e ILCA 5. Esordio in classe ILCA della piccola Irene Cozzolino, ottima 18° su una flotta di 40 partecipanti. Cozzolino terza ai mondiali di Open Skiff in francia e seconda nel femminile. Continua la marcia vincente di Manuel De Felice in ILCA 4 con un'altra vittoria.

Piazzati alle spalle del campioncino montese Schiano di Scioarro Domenico (nono), Matteo Attolico (dosicesimo), Christian Schupffer (diciannovesimo), Nunzio Di Martino (ventisettesimo), Pio Pensa (trentesimo). Ceriello Lorenzo (decimo, primo U17), Lutricusi Lorenzo (undicesimo), Vazquez Tsuruyo (tredicesimo, primo tra i Master); Ragazzi allenati ds Antonio Russo e Camilla Agizza. Montedi Procida ora guarda lontano, cin l'organizzazione di una gara Nazionale che possa far crescere la vela anche nelle preferie di Napoli